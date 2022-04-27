Украинская армия перейдет на западные калибры и технику. Соответствующее стратегическое решение приняли министры обороны 40 стран мира в ходе встречи на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

По его словам, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм, и постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО.

Резников сказал, что украинские артиллеристы, тренировавшиеся на самоходной артиллерийской установке 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что переход украинской армии на западные калибры и технику является неизбежным, поскольку запасы техники и вооружения советских калибров быстро исчерпываются. А своё производство боеприпасов под эти калибры отсутствует. Поэтому единственный способ постоянно получать боеприпасы - перейти на западные образцы вооружений и завозить патроны и снаряды из стран НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина в будущем может вновь попытаться стать членом НАТО.

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Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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