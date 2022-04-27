Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал заявление замминистра обороны королевства о праве Украины атаковать цели на территории России.

Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением замминистра обороны Джеймса Хиппи, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ, ведь россияне развязали войну и являются агрессорами.

"Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, разумеется, как сказал Джеймс Гиппи, вправе защищаться. На них нападают с территории России, они имеют право защищаться", - сказал Джонсон.

Ранее советник главы ОПУ Подоляк намекнул, что за атаками на склады с оружием в РФ может стоять Украина.

При этом Минобороны РФ в случае атаки Украины по России грозило ударами по Киеву.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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