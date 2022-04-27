Путин угрожает Западу "молниеносными ударами" в случае создания угрозы РФ
Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам Запада "молниеносными ударами" за активное участие на стороне Украине.
Об этом он заявил на Совете законодателей, передают российские СМИ.
"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера - удары будут молниеносными. Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты", - заявил Путин.
При этом Россия использует в ответ средства, "которых пока нет у ее оппонентов", сказал президент РФ.
Он говорит, что "Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны", а также, что экономика РФ "не посыпалась под ударом санкций, которые на Западе считали сокрушительными".
Ранее премьер Британии Джонсон заявил, что не верит, что Путин применит тактическое ядерное оружие.
А сам Путин заявил генсеку ООН, что хочет дипломатического, а не военного решения всех вопросов с Украиной.
Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.