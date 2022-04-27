Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам Запада "молниеносными ударами" за активное участие на стороне Украине.

Об этом он заявил на Совете законодателей, передают российские СМИ.

"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера - удары будут молниеносными. Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты", - заявил Путин.

При этом Россия использует в ответ средства, "которых пока нет у ее оппонентов", сказал президент РФ.

Он говорит, что "Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны", а также, что экономика РФ "не посыпалась под ударом санкций, которые на Западе считали сокрушительными".

Ранее премьер Британии Джонсон заявил, что не верит, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

А сам Путин заявил генсеку ООН, что хочет дипломатического, а не военного решения всех вопросов с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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