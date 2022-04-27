Россия требует от украинцев получить удостоверение о "фильтрации" от "ДНР" для въезда в Мариуполь. Также въезжающих принуждают к работе в городе.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе ограничено движение. Въезд для граждан Украины только с удостоверением о прохождении фильтрации. Срок действия удостоверения - семь дней. Гражданам РФ и владельцам "паспортов ДНР" - без фильтрации выдается разрешение на въезд на три дня. Для нахождения на улице нужно отдельное разрешение. Россияне занимаются рекрутингом и принуждением к работе. Ищут работников спасательных и коммунальных служб, сферы образования", - говорит Андрющенко.

Также, по его словам, из Мариуполя вывезены экспонаты Музея краеведения и Художественного музея. В том числе три картины Архипа Куинжи, оригинал картины Айвазовского, уникальные иконы.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали белить бордюры в Мариуполе. В мэрии не знают, как на это реагировать.

Также в Мариуполе начала работать "милиция ДНР".

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.