В Москве 26 апреля прошла встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На ней Путин выразил надежду на завершение войны в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ заявил, что Россия рассчитывает на решение вопроса с Украиной путем переговоров, и война должна "закончиться на дипломатическом треке".

Путин также сказал, что после подвижек в Стамбуле, "мы столкнулись с провокацией в Буче, к которой российская армия не имеет отношения". После чего "позиция Киева изменилась": украинская сторона потребовала решить вопросы оккупированных территорий Крыма и Донбасса на встрече глав государств и вынести их за скобки договора о гарантиях. Путин же считает, что эти вопросы нужно решить в рамках мирного договора.

При этом, по его словам, переговоры продолжаются.

Как писала "Страна", неделю назад Гутерриш выразил желание обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые "срочные шаги" для прекращения боевых действий в Украине. После чего запланировал визиты в Москву и Киев.

Также мы сообщали, что генсек ООН предложил создать контактную группу с Кремлем и Киевом для решения гуманитарных вопросов в Украине.