Соратники российского политика и активиста Алексея Навального составили список из 6 тысяч граждан РФ-"поджигателей войны". Туда вошли соучастники Путина: чиновники, олигархи и пропагандисты.

Он опубликован на сайте The Anti-Сorruption Foundation.

"Мы составили список из 6000 коррупционеров и разжигателей войны. Мы точно не позволим этих людей забыть и не дадим им уйти от ответственности. Вы можете нам помочь. Первый шаг - распространить этот список", - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Лица, которые внесены в список, поделены на несколько категорий:

"организаторы войны",

"пропагандисты",

"коррупционеры",

"публичные сторонники Путина",

"продажные знаменитости",

"ключевые чиновники".

Владимир Путин попал в категорию "организаторы войны", куда вместе с ним были направлены еще 30 членов Совета безопасности РФ и 101 военный из Минобороны.

"Мы проделали огромную работу. Будем добиваться санкций против всех ответственных за войну. Всех поименно публикуем. Поддержите. Это список настоящих врагов России", - заявил один из авторов списка Руслан Шаведдинов.

В списки попали в том числе журналисты Олег Кашин и Ксения Собчак, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, дизайнер Артемий Лебедев, "духовник Путина" епископ Тихон Шевкунов, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков (Гоблин).

"Санкции на 6 тысяч человек? Никогда такого не было!" - скажете вы. Не было? Будет. Войны с Украиной тоже никогда не было, знаете ли. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Мы добьемся того, чтобы все те, кто несет ответственность за эту войну, были наказаны", - сказал соратник Навального Леонид Волков.

Ксения Собчак, которая выступила против войны в Украине уже отреагировала на свое место в этом списке. Заявив, что "навальнисты ничем от кремлевских пропагандистов не отличаются. И те и другие хотят меня линчевать".

С полным списком лиц, попавших в список "поджигателей войны" смотрите здесь.

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