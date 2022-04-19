Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на убийство своего однофамильца в Буче. Он уверен, что его убили из-за фамилии и предполагает, что застреленный мог быть ему родственником. Об этом оппозиционер написал у себя на Facebook.

"Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно", - написал Навальный.

Он предполагает, что убийцы думали, что расстрелянный ими мужчина - родственник Навального.

"Я не знаю, родственник ли он мне. Он родом из того же села, что и мой отец. Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных", - написал политик.

Он также призвал остановить войну и выходить на митинги против нее.

Скриншот: Facebook/Алексей Навальный

Мы писали, что Староста села Новое Залесье Павел Навальный подтвердил, что Илья - дальний родственник российского оппозиционера. У них есть общий прадед.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.