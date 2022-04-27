Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко стал куратором отношений с "ЛДНР" в Кремле. Об сообщает российский РБК со ссылкой на пять источников, близких к Кремлю.

Ранее за взаимодействие с "ЛДНР" отвечало подведомственное Дмитрию Козаку управление по приграничному сотрудничеству. Теперь ответственность за работу с "ЛДНР" возложили на другое подразделение - управление по внутренней политике (УВП).

Сейчас в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с "ЛДНР", сказал один из источников РБК.

По данным другого источника, департамент сформирован, и назначены ответственные за работу с "ЛДНР".

Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с этими территориями и создании "единого внутриполитического пространства", как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения "ЛДНР" в состав России.

Напомним, на днях первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Донецке, где провел встречи с руководителями "ЛДНР".

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.