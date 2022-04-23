Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на днях в Донецке, где провел встречи с руководителями "ЛДНР".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Действительно, Кириенко на днях побывал в Донецке. В ходе поездки он провел встречи с руководителями "ДНР" и "ЛНР", на которых обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса", - рассказал источник агентству.

Известно, что Сергей Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику России.

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