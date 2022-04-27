Британский премьер Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Talk TV, передает Еuronews.

На вопрос журналистов, ожидает ли он, что Путин рассмотрит применение тактического ядерного оружия, если потерпит еще больше военных неудач в Украине, он ответил: "Нет, не думаю".

"Учитывая массированную поддержку Россией того, что он делает, учитывая очевидное игнорирование российскими СМИ того, что на самом деле происходит в Украине, парадокс заключается в том, что у Путина гораздо больше политического пространства, чтобы отступить, уйти", — сказал Джонсон.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что в ядерной войне не будет победителей.

Накануне британский таблоид The Daily Mail написал, что Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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