Представитель Пентагона Джон Кирби вновь заявил, что на данный момент нет никаких оснований для перерастания войны в Украине в ядерную.

Об этом он сказал в эфире CNN.

"Я соглашусь с господином Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт в Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников", - сказал Кирби.

Напомним, Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать. Также он сказал, что читает реальной опасность начала третьей мировой войны.

Кроме того, сообщалось, что в МИД Китая заговорили об угрозе третьей мировой войны и призвали к сдержанности вокруг ситуации в Украине.

Также мы писали, что, по данным The Daily Mail, Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в 61-й день войны в Украине рассказала Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно".