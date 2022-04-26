Вслед за главой российского МИД Сергеем Лавровым об угрозе третьей мировой войны заговорили в Китае. В КНР призвали стороны к сдержанности, чтобы избежать эскалации конфликта. Об этом со ссылкой на МИД КНР пишет РИА "Новости".

"Никто не хочет третьей мировой войны, все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса в Украине и не допустить распространения конфликта", - заявило китайское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, Лавров заявил, что считает реальной опасность начала третьей мировой войны. Также он сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать.

Также мы писали, что в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным, но предупредил, что если они потерпят неудачу, начнется третья мировая война.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.