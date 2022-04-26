На Западе продолжают реагировать на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности ядерной войны. Их прокомментировали в администрации президента США Джо Байдена.

В ядерной войне победителей не будет, поэтому нужно смягчать риторику. Об этом заявила сегодня представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Как рассказывала "Страна", 25 апреля Лавров сказал в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать. Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.

Между тем представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что на данный момент нет никаких оснований для перерастания войны в Украине в ядерную.

"Я соглашусь с господином Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт в Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников", - сказал Кирби.