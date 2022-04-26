В первые дни российского вторжения разведка США предоставила Украине подробную информацию, когда и где именно российские войска собирались ударить ракетами и сбросить бомбы. Это помогло Украине спасти средства ПВО и авиацию.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США.

Обмен разведывательными данными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить в Киевской области российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны. Это помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом - в Гостомеле.

Мероприятие было частью того, что американские официальные лица называют масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО, которая, по их словам, сыграла решающую роль в успехе Украины против более крупных и лучше оснащенных российских вооруженных сил.

В заявлении представителя Совета национальной безопасности при Белом доме говорится: "Мы регулярно предоставляем подробную и своевременную информацию украинцам на поле боя, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и будем продолжать делать это".

Украина продолжает перебрасывать средства ПВО и авиацию почти каждый день с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой России не удалось установить господство в воздухе. По словам официальных лиц, в некоторых случаях Украина вовремя перемещала целевые системы ПВО или самолеты.

"Российские военные в буквальном смысле разбивают пустые поля там, где когда-то была установлена система противовоздушной обороны", - сказал один из американских официальных лиц.

Ранее разведка США сообщала, что российские ракеты "Искандер" содержат обманки, позволяющие обходить ПВО Украины.

"Страна" приводила данные британской разведки о том, что россияне хотят провести "референдум" в Херсоне, "чтобы оправдать свою оккупацию".