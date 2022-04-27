Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что за последними атаками на склады с оружием в России может стоять Украина. Он объяснил "кармическими процессами" взрывы в приграничных с Украиной областях РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц - абсолютно естественный, природный процесс. Карма - штука жестокая.

Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", - заявил Подоляк.

Ранее губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что над Воронежем утром сработала ПВО. Он заявил, что был сбит вражеский беспилотник. Также о сбитом ночью беспилотнике заявили в Курске.

Напомним, вчера в РФ заявляли об обстреле села под Белгородом со стороны Украины.

Сегодня сообщалось, что в селе под российским Белгородом загорелся склад боеприпасов.

Вместе с тем, в Британии считают, что Украина имеет "вполне законное право "наносить удары по военным объектам в РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о происходящем на фронте на 62-й день войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.