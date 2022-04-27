Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о том, что в селе Старая Нелидовка, которое расположено под Белгородом, со стороны украинской границы, горит склад боеприпасов.

Об этом он написал в Telegram.

Гладков сначала сообщил, что около 03:35 27 апреля проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. После он услышал еще три взрыва.

Спустя полчаса Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал он.

Фото и видео пожара в Старой Нелидовке в соцсетях выкладывают местные жители. Они заявляют, что это был обстрел.

Напомним, вчера в РФ заявляли об обстреле села под Белгородом со стороны Украины.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.