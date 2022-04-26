Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 26 апреля сообщил о новом обстреле села Головчино на границе с Украиной. По его словам, есть разрушения, но без пострадавших.

Об этом Гладков сообщил в Telegram-канале.

"Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся", - написал он.

Отметим, вчера он заявлял о том, что стреляли по Нехотеевке и Журавлевке.

Напомним, вчера в Брянске загорелись нефтебаза и хранилище ГСМ, российские СМИ сообщили о диверсии.

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