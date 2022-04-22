Сегодня в российских СМИ появились сообщения о том, что якобы украинские военные перешли границу с Белгородской области через пропускной пункт Гоптовка.

СМИ сообщали, что через границу прошли 10 танков.

Российским чиновникам пришлось опровергать информацию. Глава администрации Белгородского района Перцев заявил, что это все - фейк для создания паники у населения Российской Федерации. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района всё спокойно, что подтверждает обращение главы администрации Журавлёвского поселения Анжелики Самойловой", - сказал глава города и приложил видеообращение Самойловой.

Скриншот: Telegram/Владимир Перцев

Ранее "Страна" писала, что недавно в России обвинили Украину в минометном обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка, что в Курской области. Этот населенный пункт граничит с Сумской областью Украины.

Кроме того, недавно в России заявили, что причиной взрыва на военном складе в Белгороде 29 марта был украинский удар ракетой "Точка-У". Хотя изначально сами же говорили о пожаре. Там даже ввели желтый уровень террористической опасности, ведь в граничащем с Украиной районе Белгородской области РФ разрушили ж/д пути.



