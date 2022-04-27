В среду, 27 апреля, в российских городах Воронеж и Курск произошли взрывы (и Воронежская, и Курская области находятся на границе с Украиной - Ред.).

"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже", - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

О взрывах в Воронеже сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Их наблюдали в микрорайоне Шилово с юго-западной стороны города, пишет ТАСС.

Напомним, утром 27 апреля в селе под российским Белгородом горит склад боеприпасов.

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