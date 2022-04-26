Заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Британии Джеймс Хиппи заявил, что атаки объектов в РФ со стороны украинских военных Лондон расценит как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

Об этом он сказал в эфире радио "Time".

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны.

Для Украины совершенно законно нацеливаться на "военные объекты в России", чтобы нарушить логистику", - сказал Джеймс Хиппи.

Он также добавил, что Украина имеет на это "вполне законное право".

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