Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не стала бы полностью исключать возможность ядерной войны.

Об этом она сказала, выступая в Бундестаге.

Отвечая на вопрос депутатов о возможной эскалации военных действий в Украине и начале ядерной войны она заявила:

"С точки того, что может произойти, я уже говорила об этом в начале выступления, - мы этого не знаем. Никто в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику", - сказала Бербок.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что не верит в применение Путиным тактического ядерного оружия.

При этом глава МИД РФ Лавров туманно ответил на вопрос, будет ли РФ использовать ядерное оружие против Украины: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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