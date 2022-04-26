Арестович дал очередной прогноз. Скриншот

Прекращение активной фазы боев на Донбассе не будет означать конца войны, она может длиться до нового года.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью UkrLife 26 апреля.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конца войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до нового года. Все зависит от ряда обстоятельств", – заявил Арестович.

Не далее как в начале апреля Арестович предрекал, что воевать с Россией Украина будет до 2035 года. Также он напророчил несколько войн с РФ.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях. 

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс

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