Прекращение активной фазы боев на Донбассе не будет означать конца войны, она может длиться до нового года.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью UkrLife 26 апреля.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конца войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до нового года. Все зависит от ряда обстоятельств", – заявил Арестович.

Не далее как в начале апреля Арестович предрекал, что воевать с Россией Украина будет до 2035 года. Также он напророчил несколько войн с РФ.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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