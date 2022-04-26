В Минобороны РФ ответили Лондону, который считает, что Украина имеет "вполне законное право "наносить удары по военным объектам на территории России.

"Прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу", - заявили в Минобороны России.

Также там добавили, что ВС России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, а находящиеся там западные советники не станут препятствием для ответных действий РФ.

Напомним, заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Британии Джеймс Хиппи заявил, что Для Украины совершенно законно нацеливаться на "военные объекты в России", чтобы нарушить логистику.

Как сообщалось, накануне в российском Брянске загорелись нефтебаза и хранилище ГСМ, российские СМИ говорили о диверсии.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.