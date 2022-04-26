В Сумской области из-за обстрелов российских войск введены дополнительные временные режимные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

В связи с военной агрессией России против Украины в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых приграничных районов Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

В частности, запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.

В пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);

проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах).

Также в пределах контролируемых приграничных районов запрещено ходить на охоту, носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

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