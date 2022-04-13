Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей области вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы оперативно поставить ее на службу ВСУ.

"Это оборудование не составляет для вас иной ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния брошенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать", - отметил Живицкий, оставив телефон для связи: 0964160325.

Напомним, Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ 19 800 военных, 739 танков и больше 300 самолетов и вертолетов.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.