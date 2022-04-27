В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 27 апреля, в которой говорится, что российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка. На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки, однако понесли потери и отступили.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией. Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку. Российские военные пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, однако были вынуждены отступить с потерями.

На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники. Российские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью обнаружения мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на казарменное состояние, усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.