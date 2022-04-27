В Донецкой области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли трое гражданских, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко.

Люди погибли в Лимане, Нью-Йорке и Травневом.

"Удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - пишет Кириленко.

Отметим, что в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что войска России пытаются блокировать Харьков и ведут активные бои на Донбассе.

Также напомним, что на днях на Донбассе погиб известный айтишник, который с 2017 года служил в ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.