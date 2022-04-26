Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию на 18:00 26 апреля о российском вторжении. По его данным, РФ продолжает решать задачу окружения группировки Объединенных сил на Донбассе и наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В целях разведки позиций наших войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от госграницы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении в рамках перегруппировки войск оккупанты переместили в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа в район Кременной.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова, подразделения оперативной группы войск РФ приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

Ранее "Страна" приводила данные Генштаба о потерях войск РФ к текущему моменту.

Мы также публиковали утреннюю сводку ведомства о ситуации на фронте.