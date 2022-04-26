В Полтаве слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото- и видеоматериалы", - написал он.

Пока подробности неизвестны, последствия взрывов уточняются.

По словам местных жителей, взрывов было как минимум два.

Напомним, что последний раз в результате ракетного удара в Полтавской области погиб один человек.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.