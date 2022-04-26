После обстрелов города во вторник погибли трое жителей Харькова - Синегубов
В результате обстрелов Харькова 26 апреля три человека погибли, семь ранены.
Такую статистику привел губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.
По словам чиновника, от обстрелов пострадали микрорайоны Алексеевки, Салтовки и Северной Салтовки.
В области обстрелам подверглись Дергачи, Золочевский и Чугуевский районы, где также есть погибшие и раненые.
Синегубов сообщил, что самой горячей точкой остается район Изюма, где украинские войска сбили еще один самолет.
Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.
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