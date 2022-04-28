Кроме законопроекта о ленд-лизе для Украины, комитет по регламенту в США подготовил еще один акт, ускоряющий поставки оружия Киеву.

Об этом пишет "Голос Америки".

Он позволит предоставлять Киеву оружие и боеприпасы по упрощенной процедуре, минуя большую часть бюрократических препон.

Республиканцы уже требуют записать туда разрешение на поставки Украине советских истребителей "МиГ" (что ранее предлагала Польша, но США решили не обострять ситуацию - Ред.).

Рассмотрение законопроекта может начаться уже на этой неделе.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.