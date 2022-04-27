США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной в связи с новым военным наступлением России на востоке и юге страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс уведомила Конгресс о таком шаге после того, как Майк Тернер, главный республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, написал секретное письмо, призывающее администрацию Байдена снять ограничения.

Расширенный обмен данными предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории.

Ранее "Страна" сообщала, что в первые дни российского вторжения разведка США предоставила Украине подробную информацию, когда и где именно российские войска собирались ударить ракетами и сбросить бомбы. Это помогло Украине спасти средства ПВО и авиацию.

Также мы писали, что разведка Великобритании считает, что вторжение России в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство. По мнению экспертов, украинский урожай зерновых в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в прошлом из-за сокращения посевных площадей после вторжения.