Выяснились новые подробности о том, как "ДНР" рекрутирует сотрудников для своей "администрации" в Мариуполе и коммунальных служб. Как оказалось, этим активно занимаются чиновники и силовики времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Активно обзваниваются мариупольцы, которые работали в полиции, налоговой, прокуратуре и других службах, и в данный момент находятся в Крыму. Предлагают встретиться и поговорить о будущем", - пишет советник мэра и советует в таком случае звонить СБУ.

По его словам, активно ищут спасателей, коммунальщиков и учителей.

Андрющенко заявляет, что нередко на людей оказывается прямое давление, звучат угрозы. В связи с этим он говорит, что работа в гуманитарных службах по принуждению не является колаборационизмом.

"Если еще на прошлой неделе они пытались "подкупить" или ласково уговорить к сотрудничеству, то сейчас уже не скрываясь оккупанты прибегли к физическому принуждению и шантажу. В случае отказа людей пытают и в итоге они вынуждены вставать на работу. Поэтому, по возможности, передавайте близким, кто до сих пор не эвакуировался - работа в гуманитарных службах и еще больше по принуждению - не коллаборация и не преступление. Пусть берегут себя и не подвергаются опасности", - сообщил он.

Отметим, что уже есть прецеденты, когда на педагогов, которые согласились работать на "ДНР" и Россию украинской прокуратурой возбуждаются уголовные дела. Например, вчера прошла информация, что за это возбуждено уголовное дело против директора школы в Волновахе.

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