На временно занятых территориях Украины российские солдаты изнасиловали как минимум 400 детей и взрослых.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью "Суспильному".

"Из Херсонской области сейчас есть такие обращения. Там, где связь восстанавливается, там люди рассказывают. А если нет связи - то как они позвонят по телефону?" – сказала Денисова.

По ее словам, звонки на горячую линию о необходимости получения психологической помощи начали поступать, когда в конце марта украинские военные начали освобождать города Киевщины, и жители смогли выйти из подвалов. Люди рассказывали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны захватчиков.

Таких обращений Офис омбудсмена получил около 400, и они продолжают поступать, отметила Денисова

"Наши 5 психологов не могут справиться с этой нагрузкой. Я высказала просьбу ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в 2 раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые и днем ​​и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшны", - сказала омбудсмен.

По ее словам, задача Офиса омбудсмена - зафиксировать такие факты, определить соответствие действий российских захватчиков международному гуманитарному праву и соблюдению Женевских конвенций и протоколов к ним и рассказать об этом миру. Следственные действия будут проводиться немного позже.

Ранее Денисова рассказала, что более 16 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Из них военных - две тысячи, остальные гражданские. Четверть из пропавших без вести - это жители Мариуполя.

Также мы писали, что во время оккупации Бучи в подвале в одном из домов около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически подвергались изнасилованиям российскими военными.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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