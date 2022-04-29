В пятницу, 29 апреля, идет уже 65-й день полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

По данным украинского Генштаба, основные усилия РФ сосредоточены на Изюмском направлении. В районе Донецка и Авдеевки идут попытки захвата Марьинки и Очеретино.

Не исключено, что сдвинется с мертвой точки вопрос эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". В Запорожье выехала координатор ООН в Украине, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя. Ранее в ООН сформировали команду для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь".

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

Ниже хроника событий 29 апреля. В ней мы отражаем главные новости Украины, которая живет в условиях войны. Этот онлайн обновляется.

29 апреля

09.47 Вчера, 28 апреля российские силы увеличили темп артиллерийских и авиаударов по украинским позициям на объекте "Азовсталь" в Мариуполе и нанесли прямой удар по украинскому полевому госпиталю.

Об этом говорится в свежей сводке Американского института изучения войны.

На Донбассе ситуация остается без изменений. В отчете фиксируется увеличение случаев применения артиллерии.

09.40 После начала войны 85% бизнеса перешло в режим частичной занятости или вообще прекратило функционирование. Среди них 1% не планируют восстановление вообще, а 35% приостановили деятельность и ждут лучших времен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research Company, которое было проведено в марте среди владельцев/руководителей малого, среднего и крупного бизнеса.

09.35 Арестович рассказал, многие бойцы ВСУ звонят домой и паникуют из-за ситуации на фронте.

"Напряжение сказывается, и очень многие бойцы из особо колеблющихся начали слишком сильно забрасывать своих родных сообщениями типа "все пропало"", - рассказал советник главы Офиса президента.

В этом контексте Арестович сообщил, что Украина несет большие потери на фронте. Но у противника они, по его словам, еще больше, поскольку он ведет наступление.

"Потери у нас есть, потери большие, но и потери у российской стороны намного-намного больше. Российская армия заканчивается быстрее, чем успевает продвинуться. Потери РФ колоссальные, но за счет сосредоточения именно огневой мощи они могут себе позволить тактику выдавливания", - сообщил советник Ермака.

09.28 МИД Болгарии призвал граждан страны покинуть Молдову на любом доступном транспорте.

"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - сказано в сообщении на сайте МИД Болгарии.

09.20 Кличко с места вчерашнего ракетного удара по Киеву. Он пришелся по новостройке, куда еще не успели переехать жильцы, поэтому погибших нет. При этом четыре человека были госпитализированы после обстрела.

09.15 Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что состоянием на сегодня в Харькове повреждено 2583 жилых дома и 420 административных здания. Также повреждено 108 школ и 95 детских садиков.

Также он сообщил, сколько горожан пострадало за последние сутки от обстрелов российских войск.

"Всего в городских больницах находятся 1410 взрослых и 92 ребёнка. За сутки в больницу поступило 130 человек. В реанимации находится 61 человек. Однако есть и хорошие новости. В родильных домах находится 33 женщины, а сегодня у нас родилось трое мальчиков", — сказал мэр Харькова.

09.09 Источник в Офисе президента Украины заявил Reuters, что "операция" по эвакуации мирных жителей с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе намечена на пятницу. То есть, на сегодня.

Ранее о том, что готовы подключится к эвакуации заявляли ООН и Красный крест.

09.00 Общенациональная минута молчания.

08.55 Утром в пятницу российские войска обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское в Днепропетровской области (это на границе с Херсонской областью, к юго-востоку от Кривого Рога), сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его словам, задеты хозяйственные постройки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

08.53 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться.

Маршрутов для эвакуации пять: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское.

"Вчера снова не смогли добраться до Рубежного, потому что тяжело и опасно. Не всегда удается прорваться в Попасное и Горское. По-прежнему мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но с недавних пор еще и ритуальный транспорт. Ситуация обострилась настолько, что, например, в Попасной сейчас опасно хоронить погибших и умерших. Это делают на кладбищах других населенных пунктов. Многие погибшие остаются во дворах" - написал Сергей Гайдай.

08.45 С 24 февраля в Украине погибли 219 детей, ранены 398. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

08.35 В результате вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева четыре человека попали в больницу, сообщает КГГА.

Всего пострадали 10 человек. Утром дорожники начали уборку рядом с домом.

08.30 Сегодня из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд 234/233 Покровск – Чоп. Он будет подан в 16:30.

08.20 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова.

На Изюмском направлении активных наступательных действий россияне не проводили. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении артиллерией.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей, блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, россияне грабят сельских жителей. Из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская они похитили более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

08.10 Новый отчет британской разведки по Украине.

1. Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России - для достижения заявленной цели по контролю над Донецкой и Луганской областями.

2. В этих областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

3. Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

08.01 Пентагон зафиксировал более 1900 ракетных пусков по Украине с начала вторжения. Большая часть ударов приходится на Мариуполь и остальную зону ООС.

07.59 В Луганской области сильные бои ведутся за Ореховое (к югу от Лисичанска) и Светличное (район Попасной и Первомайска).

"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

07.30 В Конгрессе США вчера нашлось десять депутатов, которые проголосовали против закона о ленд-лизе - ускорения военной помощи Украине. Это поголовно республиканцы.