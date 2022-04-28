В Киеве были слышны два взрыва. В результате есть пострадавшие, количество уточняется.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обстреляли район Лукьяновка на правом берегу.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил два попадания в Шевченковском районе Киева.

В ГосЧС сообщают о пострадавших после ракетного удара по Киеву. Количество пока не уточняется.

Предварительно известно, что попадание было в первые этажи инфраструктурного объекта, а на верхних этажах были люди.

На месте работают спасатели, сообщила Суспильному пресс-секретарь ГосЧС Виктория Рубан.

Отметим, что Лукьяновку уже ранее обстреливали.

Напомним, что недавно Минобороны РФ в случае атаки Украины по России грозило ударами по Киеву.

После этого в российских Курске и Воронеже сообщали о взрывах.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.