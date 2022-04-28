С 28 апреля скорый фирменный поезд Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил свое курсирование через мост, который дважды подвергся обстрелам со стороны российских военных.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

"Поезд "Южная Пальмира" сегодня идет по ранее действующему расписанию: отправление из Одессы будет сегодня в 23:28, соответственно, завтра отправка в Одессу из Измаила в 7:00", - сказал он.

Мы также писали о том, что сегодня Россия провела воздушную разведку в районе Затоки Одесской области для корректировки авиаударов.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.