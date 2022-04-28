Cегодня, на 64-й день войны в Украине, россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку, что в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, есть трое погибших и еще трое раненых.

Об этом он написал у себя в Facebook, сопроводив пост снимками.

"Трое погибших, трое раненых. Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку.

Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.

Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!", - написал он.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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