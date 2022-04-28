Россияне обстреляли поселок Покотиловка в Харьковской области. В результате, произошёл обвал здания. Под завалами есть люди.

Об этом сообщила советница главы Харьковского горсовета Наталья Попова.

По ее данным, предварительно три человека получили ранения. На месте работают спасатели.

Напомним, вчера в Харькове в результате обстрелов Салтовки один человек погиб. Двое получили ранения. Результатами обстрелов гражданской инфраструктуры войсками РФ стали разрушенные дома, пожары и поврежденная газораспределительная система в поселке Слатино Дергачевского района.

Также сообщалось, что войска России пытаются блокировать Харьков, по данным Генштаба.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.