Пострадало здание в Покотиловке. Иллюстративное фото: соцсети

Россияне обстреляли поселок Покотиловка в Харьковской области. В результате, произошёл обвал здания. Под завалами есть люди.

Об этом сообщила советница главы Харьковского горсовета Наталья Попова.

По ее данным, предварительно три человека получили ранения. На месте работают спасатели.

Россияне обстреляли поселок Покотиловка в Харьковской области

Напомним, вчера в Харькове в результате обстрелов Салтовки один человек погиб. Двое получили ранения. Результатами обстрелов гражданской инфраструктуры войсками РФ стали разрушенные дома, пожары и поврежденная газораспределительная система в поселке Слатино Дергачевского района.

Также сообщалось, что войска России пытаются блокировать Харьков, по данным Генштаба.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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