На Слобожанском направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары по Харькову и обстреливает город из артиллерии. Кроме того, агрессор стремится установить полный контроль над рядом населенных пунктов на Изюмском направлении.

Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

"На Изюмском направлении вражеские подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й армии западного военного округа, 35-й армии, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково. Агрессор стремится установить полный контроль над населенным пунктом Великая Камышеваха, расположенного в 20 км юго-западнее города Изюм, а также захватить поселок Курулька,расположенный в 20 км южнее Изюма", - рассказал спикер.

По его словам, российские войска продолжают наращивать группировку ракетных войск в Белгородской области России.

"В районе Дегтярное, в 30 км от границы с Украиной, развернута батарея оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - добавил Мотузяник.

Ранее мы писали, что Арестович спрогнозировал, как долго Россия будет наносить ракетные удары по городам Украины.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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