Российская Федеральная служба безопасности сообщила, что якобы задержала двух россиян - сторонников "украинского нацизма". По заявлению ФСБ, они готовили диверсию в Белгородской области, сообщают российские СМИ.

ФСБ заявляет, что якобы при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян - сторонников "украинского нацизма", задержанные дают "признательные показания".

Ранее в ФСБ заявляли о том, что задержали "группировку неонацистов" с поддельными украинскими паспортами, которые якобы собирались убить Владимира Соловьева.

После этого в ФСБ заявили, что задержанные "диверсанты" собирались убить не только Соловьева, но и Ольгу Скабееву и ее мужа-журналиста Евгения Попова.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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