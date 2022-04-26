Украинский военный эксперт и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут пишет, что в Харьковской области уже находится американская ракетная система M142 HIMARS.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте утром во вторник, 26 апреля.

Официальных подтверждений то, что эта система уже в Украине на линии фронта пока нет.

24 апреля США подтвердили планы передать ВСУ эти тактические ракетные комплексы.

M142 HIMARS способны наносить удары на дистанциях до 300 километров.

Ранее сообщалось, что США уже начали поставлять Украине РСЗО.

Также писали, в Украину поставили в Украину противотанковые ракеты и Stinger.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.