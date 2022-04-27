Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрелов района Салтовки в Харькове в среду, 27 апреля.

Об этом сообщает в Telegram "Общественное" со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, в районе полудня 27 апреля российские войска обстреляли Чугуев — ранения получили 2 местных жителя.

Помимо погибших и раненых, результатами обстрелов гражданской инфраструктуры войсками РФ стали разрушенные дома, пожары и поврежденная газораспределительная система в поселке Слатино Дергачевского района. Из-за этого повреждения почти все населенные пункты Дергачевской громады остались без газа.

Позже губернатор Харьковской области Олег Синегубов уточнил информацию и сообщил, что в Харькове в результате российских обстрелов в среду, 27 апреля, один человек погиб, трое ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам Синегубова, в Чугуевском районе ранены трое жителей, в том числе 14-летний ребенок.

Также Синегубов сообщил, что противник продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенково, Большой Камышевахи и Курульки, но ВСУ держат оборону.

Ранее мы писали, что Россия развернула "Искандеры" у границы с Харьковом под Белгородом.

Также "Страна" сообщала, что российская армия пытается захватить два населенных пункта под Изюмом.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.