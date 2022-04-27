Россия наращивает темпы наступления. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.

"Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной его целью остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной республики Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, и оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины", - рассказал Мотузяник.

Также российские войска стремятся захватить два населенных пункта к югу от Изюма в Харьковской области.

По его словам, армия РФ стремится установить полный контроль над населенным пунктом Великая Камышеваха, что в 20 км на юго-запад от города Изюм, а также захватить поселок Курулька - 20 км на юг от Изюма.

На Изюмском направлении российские подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й армии западного военного округа, 35-й армии, 68-го армейского корпуса восточного военного округа, а также воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково.

Также Александр Мотузяник сказал, что на Слобожанском направлении "враг группировками из состава 6-й армии, а также береговых войск Балтийского флота продолжает наносить авиационные удары по Харькову и обстреливает город из артиллерии".

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отбили 9 атак на Донбассе, войска РФ пытаются взять под контроль Попасную и Рубежное.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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