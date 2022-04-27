На Западе звучат неоднозначные мнения о будущем развитии ситуации

Противоречия, в частности, вызывают цели войны, считает дипломатический корреспондент Джеймс Лэндейл в своей колонке на BBC.

"На данный момент Запад объединен защитой Украины. Он оказывает экономическую и военную поддержку, чтобы помочь стране сопротивляться. Но какова долгосрочная цель? Прекращение боевых действий, конечно. Но должна ли Россия быть побеждена? Должна ли Украина победить? Как на практике выглядели бы поражение и победа?" - задается вопросами автор статьи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал на прошлой неделе депутатам: "Мы просто должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Владимир Путин потерпит неудачу, и потерпит полную неудачу".

Но что значит "не удалось"? Джонсон не сказал. Единственное, что он отвергал, - это стремление к смене режима в Москве. "Очень важно… чтобы мы не ставили перед собой цель убрать российского лидера или изменить политику в России», — сказал он. "Речь идет о защите народа Украины. Путин попытается представить это как борьбу между собой и Западом, но мы не можем этого принять".

Вашингтон, однако, озвучивает противоположные цели. Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что простого поражения российских войск недостаточно.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину", - сказал он.

Это может означать введение санкций против российского оборонного сектора. Или это может означать предоставление Украине средств для уничтожения значительной части вооруженных сил России.

"В любом случае, не все западные союзники могут разделять такие амбиции, опасаясь, что Путин может использовать эту риторику, чтобы заявить, что Запад действительно представляет экзистенциальную угрозу для России", - считает журналист BBC.

Запад также может расколоться вокруг вопроса военной поддержки Украины, которая, как считают некоторые западные эксперты, чревата риском ядерной войны.

Некоторые страны не хотят предоставлять тяжелое вооружение, опасаясь, что это может продлить кровопролитие. Другие наращивают поставки боеприпасов и более мощного оружия.

Но другие на Западе могут опасаться, что превращение защиты Украины в полноценную опосредованную войну с Россией может подтолкнуть Путина к эскалации конфликта путем нападения на другие западные объекты, проведения кибератак или даже применения оружия массового уничтожения.

"Недаром министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал о "серьезном и реальном" риске ядерной войны", - пишет автор BBC.

Нет на Западе единого мнения и о политическом урегулировании между Россией и Украиной.

"Подавляющее большинство предполагает, что Запад поддержит любое решение Украины (или или не идти на мир с Россией - Ред.). Но что, если это не так? Что, если некоторые западные страны будут оказывать давление на Украину, чтобы она потребовала мира, но руководство в Киеве хочет продолжать борьбу? Могут ли некоторые страны начать ограничивать военную поддержку Украины? Или, наоборот, что, если Украина согласится на политическое урегулирование, против которого выступает Запад, считая это вознаграждением для России? Могут ли некоторые страны отказаться от снятия санкций с России и потенциально сорвать мирное соглашение?

Среди западных политиков ведутся критические дебаты о том, какое политическое урегулирование может быть достигнуто в Украине. Будет ли приоритетом восстановление контроля над территорией, захваченной Россией, или обеспечение будущей безопасности, целостности и жизнеспособности того, что останется от Украины после прекращения боевых действий?" - перечисляет риторические вопросы Лэндейл.

Когда дело дойдет до политического урегулирования, у России могут потребовать вернуть Крым и Донбасс. А это грозит новым витком конфликта.

Должен ли, например, Запад настаивать на том, чтобы российские войска полностью отошли к границам, существовавшим до февраля 2022 года, или оставили только некоторые из оккупированных ими районов?

Бену Уоллесу, министру обороны Великобритании, ни один из вариантов не подходит.

"Со своей стороны, я хочу, чтобы Путин не только выходил за дофевральские рамки, - сказал он депутатам. - Он незаконно вторгся в Крым, он незаконно вторгся в Донецк, и он должен соблюдать международное право и в конечном итоге покинуть Украину".

"Это мнение может не разделяться другими на Западе", - пишет автор BBC.

Не меньшие разногласия среди западных держав вызывают энергетические санкции против России.

"Страны, зависящие от российской энергии, говорят, что без нее их экономика не выживет. Но если боевые действия будут продолжаться какое-то время, может возникнуть встречное давление. Некоторые страны могут захотеть усилить санкции против Москвы, чтобы попытаться выйти из тупика. Другие могут захотеть ослабить энергетические санкции, поскольку их собственное население становится менее терпимым к экономическим издержкам", - прогнозирует автор BBC.

Нет единства и по поводу будущего Украины.

"Что произойдет, если внутри Украины возникнут разногласия? Что, если возникнут фракции, такие как националисты, которые хотят продолжать борьбу, и сторонники компромисса, которые хотят договориться о сделке? Должен ли Запад принять чью-либо сторону? Насколько ожесточенными могут быть разногласия внутри Украины? Некоторые аналитики даже размышляли о возможности гражданской войны, сравнивая ее с разногласиями в Ирландии в 1922 году (после подписания компромиссного договора с Британий после войны за независимость, недовольные этими уступками ирландцы начали вооруженную борьбу против правительства - Ред.). Или что, если Украина начнет принимать политические решения, против которых может возражать Запад? Фиона Хилл, эксперт по России и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, предположила, что Украина может даже попытаться создать ядерное оружие, чтобы обеспечить свою безопасность в будущем. "Чем больше Путин продолжает размещать ядерное оружие… это просто усиливает давление на такие страны, как Украина, чтобы они думали, что единственный реальный способ защиты — это спешить и получить ядерное оружие", — сказала она на семинаре в аналитическом центре "Меняющаяся Европа". Готов ли в таких условиях Запад предоставить Украине обычное оружие? Или даже рассмотреть его возможное членство в Европейском Союзе?", - задается вопросами автор статьи.