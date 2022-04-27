В Харькове после войны уберут все названия, связанные с Россией.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"После нашей Победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова", – сказал мэр.

При этом, по словам Терехова, уже сейчас можно начать подготовку к этим изменениям.

"В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться. На карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и целые воинские соединения", – написал мэр.

Напомним, ранее о переименовании всего, что связано с Россией и Беларусью, заявили в Киеве. Киевлян призвали поучаствовать в переименовании 279 объектов.

Также мы писали, что в Днепре переименовали 30 улиц, названия которых были связаны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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