Киевский горсовет собирает предложения по переименованию 279 городских объектов, названия которых связаны с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Предложения можно присылать до 1 мая по электронному адресу: name@kmr.gov.ua

Необходимо предоставить информационную справку и обосновать предлагаемое название. Впоследствии будет проведено рейтинговое голосование. В случае, если не поступит никаких предложений по отдельным объектам, они переименованы не будут.

По словам заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко, в списке на переименование в большинстве своем улицы, названия которых произошли от российских или белорусских городов. Есть также объекты, названные в честь российских писателей, художников, ученых.

Полный список объектов, которые планируют переименовать, размещен на сайте Киевского городского совета.

Напомним, на днях горсовет Днепра переименовал 30 улиц, названия которых были связаны с РФ. Теперь в городе появились Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская.

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Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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