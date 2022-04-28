За минувшие сутки в Луганской области от обстрелов погибло четыре мирных жителя. В Попасной разрушены десять домов.

Об этом сообщает глава военной администрации региона Сергей Гайдай.

По его данным, за сутки российская армия 29 раз наносила удары по мирным объектам в регионе. Войска РФ применяли авиацию, системы залпового огня, ствольную артиллерию минометное оружие.

"По десять раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза, Горскую громаду. Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной", - заявил Гайдай.

Также он добавил, что в Горском вчера утром погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел укрыться от огня россиян. В Северодонецке жертвой стала 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске - еще два человека. Кроме того, четыре человека ранены.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что вся подконтрольная Украине часть Луганской области находится под обстрелами.

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