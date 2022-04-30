Владимир Путин воспользуется парадом Победы на 9 мая в Москве, чтобы объявить массовую мобилизацию в России для последнего удара по Украине.

Такой прогноз выдал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Daily Mail.

По словам Уоллеса, российский президент может объявить "новую войну мировому нацизму" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве. По мнению министра, это будет сделано, чтобы мотивировать население РФ в очередном наступлении на украинских защитников.

"Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить 9 Мая, что, мол, сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию российского народа", - предположил Уоллес.

"Путин, потерпевший неудачу почти во всех целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть… и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны", - продолжил он.

И добавил, что Лондон "должен помочь украинцам эффективно оторваться" от России.

Уоллес признался, что, у него нет сведений о том, что Путин планирует сделать такое заявление. Но оно, вероятно, все же последует, учитывая его предыдущие действия и слова.

Ранее "Страна" рассказывала, как РФ ищет солдат для войны в Украине, и разбиралась, будет ли у соседей мобилизация.

Также мы приводили прогноз главы МИД Британии, по которому война в Украине может длиться до десяти лет.