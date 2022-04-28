Перспективы войны в Украине сегодня - главная тема для обсуждений во всем мире.

И один из важных моментов, которые могут повлиять на развитие ситуации - вопрос о том, каковы есть резервы у России, которые она еще может бросить в бой.

Ситуация тут двоякая.

С одной стороны, мобилизационный потенциал в России втрое выше украинского, да и регулярная армия существенно больше.

С другой - на войну в Украине россияне выделили достаточно незначительны (относительно стоящих задач) силы. По разным данным, на начало вторжения группа войск РФ (включая силы "ЛДНР") составляла 180-200 тысяч человек. При том, что еще до начала мобилизации силы ВСУ и Нацгвардии превышали 300 тысяч человек.

Первоначально российским войскам приходилось вести боевые действия сразу на многих фронтах и не было сил закрыть тылы, которые подвергались регулярно атакам украинских войск. После того, как российская армия ушла из под Киева и с севера Украины, она смогла сократить линию фронта и сконцентрировать силы для наступления на Донбассе.

Однако, с учетом потерь армии РФ, а также с учетом проводимой в Украине мобилизации, вопрос недостатка сил для масштабных наступательных действий (которые в теории требуют 2-3 кратного превосходства над обороняющимися) для российской армии по-прежнему стоит остро.

И дальнейший ход событий во-многом зависит от того, сможет или нет Россия направить на войну дополнительные резервы. И если да, то в каком количестве.

В вопросе разбиралась "Страна".

Сколько россиян воюет в Украине?

По данным справочника Military Balance, всего в действующей российской армии занято порядка 900 тысяч человек - и это не только солдат, но и других служб. Еще два миллиона человек - в запасе.

Численность Сухопутных войск, по данным того же источника, на прошлый год составляла 280 тысяч военных. Именно эти, наземные войска и задействованы в Украине (флот пока играет второстепенную роль).

Второй активно занятый в "спецоперации" род войск - военно-космические. Их общая численность - 165 тысяч.

Понятно, что полным составом воевать в Украине ни российская пехота, ни авиация не будут. В то же время для войны российские власти активно вербуют добровольцев и призывают резервистов. То есть указанная численность в целом вырастет.

По данным западных разведок, общее количество батальонных тактических групп (БТГ), которые сейчас находятся в Украине, составляет 85 штук. Такие данные 21 апреля публиковало со ссылкой на источники в Пентагоне агентство CNN, уточняя, что ввод новых соединений в Украину продолжается.

По разным оценкам, в одну российскую БТГ входит от 700 до 1000 солдат и офицеров. Таким образом на всех участках, которые оккупировали россияне, они располагают суммарной группировкой от 60 до 85 тысяч военных.

К этому нужно добавить также "армейские корпуса ДНР и ЛНР". Их точная численность на данный момент неизвестна (с учетом понесенных потерь и проводимой в "республиках" тотальной мобилизации). По разным оценкам она может достигать до 50-60 тысяч человек.

То есть, в целом российские войска в Украине уступают по численности ВСУ и Нацгвардии. Хотя и имеют преимущество в воздухе, в количестве танков и артиллерии. А также сконцентрированы преимущественно на направлении главного удара - на Донбассе, где они, возможно, вместе с "ЛДНР" и имеют определенное превосходство в живой силе.

Тем не менее, очевидно, что времени на "спецоперацию" с такой тактикой уйдет гораздо больше. На кого работает это время - пока вопрос.

С одной стороны, Украина успеет получить больше оружия с Запада и освоить его (особенно интенсивно союзники начали поставлять артиллерию, которая играет ключевую роль для обороны украинских позиций на Донбассе). Также Киев сможет обучить и поставить в строй больше мобилизованных.

С другой стороны, глава американского комитета начальников штабов заявил во вторник на встрече министров обороны стран НАТО, что "время работает не на Украину". Почему - он не объяснил. Но негативные факторы тоже более-менее известны.

Война идет на украинской территории, где Россия планомерно уничтожает военную и гражданскую инфраструктуру. То есть Украина несет несоизмеримо более тяжелые материальные потери. В том числе из-за военной блокады портов, через которые шла львиная доля украинского экспорта.

Также у донбасской группировки ВСУ более сложная логистика: грузы доставляются от западной границы Украины через более чем тысячу километров, которые простреливаются российскими ракетами (РФ существенно нарастила удары по железной дороге за последнее время, а в перспективе их могут нанести по мостам через Днепр).

РФ же снабжает свои группировки с гораздо более близкого расстояния - на Донбассе и Харьковщине через сухопутную границу, а в Запорожской и Херсонской областях - по морю и через Крым.

Но, как мы уже говорили, у России основные проблемы не со снабжением (это скорее больше проблема Украины), а с личным составом. Те силы, которые задействованы в войне в Украине уступают по численности украинской армии. И даже на главном направлении - на Донбассе российские войска продвигаются медленно. Не говоря уже о попытках идти в наступление на других фронтах.

Поэтому в России уже давно идут разговоры, что переломить эту ситуацию и ускорить "спецоперацию" помогла бы всеобщая мобилизация. К этому, например, постоянно призывает Стрелков-Гиркин, обвиняя Кремль в том, что он не хочет "воевать по-настоящему".

Будут ли в РФ объявлять мобилизацию?

В теории РФ располагает многомиллионным мобилизационным резервом.

Однако это в теории.

В российской экспертной среде этот вопрос в последний месяц неоднократно разбирался подробно. И главный вывод - в ближайшее время Россия не сможет провести массовую мобилизацию.

Причина - в российской военной доктрине, по которой развивалась армия РФ последние десятилетия после распада СССР.

Это доктрина исходила из того, что масштабная война, для которой нужно было бы проводить мобилизацию и выставлять миллионную армию малореальна, так как Россия обладает ядерным оружием и поэтому никто на нее нападать "по взрослому" не будет.

Исходя из этого, происходило и военное строительство, в котором главный упор делался на две составляющие. Во-первых, развитие ядерной компоненты и ракет (отсюда - появление гиперзвуковых ракет, "Сармата" и прочего). Во-вторых, создание профессиональной (контрактной) армии из нескольких сот тысяч человек при сохранении призыва. Эта армия была нацелена на решение определенных локальных задач. Например, на действия в формате "экспедиционного корпуса" в Сирии. Либо на "точечные" удары в 2014 году под Иловайском или же в 2015 году под Дебальцево.

Также эта армия могла бы, возможно, осуществлять некие ограниченные действия в Украине. Например, остановить украинское наступление на Донбассе против "ЛДНР" (если бы таковое началось) или же пробить сухопутный коридор в Крым (что сейчас, по факту, и сделано).

Но захват Украины и разгром превосходящей по численности украинской армии российские войска в том количестве, которое было задействовано для вторжения, осуществить не могли. Отдельный вопрос - кто, зачем и исходя из чего принял в Москве решение начать войну такими силами и на что рассчитывал. Оставим его историкам.

Пока же перейдем к более актуальному вопросу - по поводу мобилизации и существующих резервов России.

Особенности военного строительства РФ привели к тому, что прежняя мобилизационная система, которая существовала в СССР, была фактически демонтирована.

И, по оценкам российских экспертов, провести мобилизацию и создать из мобилизованных боеспособные подразделения численностью даже в полмиллиона человек, Россия в ближайшее время не сможет. Так как под это нет необходимой оргструктуры. В том числе нет и достаточного количества офицеров. Такая оргструктура, конечно, может быть создана. Но это не перспектива ближайших месяцев.

На месте прежней советской мобилизационной системы в России пытались выстроить более современную систему подготовки резерва. Например, с прошлого года был запущен проект БАРС - людям, которые служили в армии, предлагалось заключить контракт с Минобороны. Они бы и дальше работали на гражданке, но регулярно при этом посещали бы военные сборы и им бы за это платили деньги.

Однако к настоящему времени эта система еще не развернута в полную силу.

Поэтому в ближайшей перспективе у России есть всего два варианта как пополнить свои войска в Украине.

Во-первых, послать туда срочников, что может иметь, однако, тяжёлые политические последствия для руководства РФ, так как Путин многократно говорил, что срочники воевать не будут и распорядился наказать тех, кто допустил на первом этапе войны их привлечение к "спецоперации". Да и в целом позитивное отношение российского общества к войне, во-многом держится на представлении о том, что в Украину едут воевать только "контрактники" (то есть те, кто сами выбрали себе эту профессию и согласились идти на войну). А тех кого "забрали в армию".

Во-вторых, провести "с колес" набор новых контрактников. Именно по этому пути сейчас и идет РФ.

Как в РФ набирают на контракт

В России на уровне законодательства зафиксированы заработная плата и многочисленные льготы для военных. О них российской общественности известно хорошо, поскольку оклады индексируют, льготы расширяют и об этом подробно рассказывают по телевидению.

Первое, что привлекает контрактников - заработная плата. Если человек служит в обычной "мирной" части - минимальны оклад для рядового стартует с 35 тысяч рублей. К этому можно плюсовать разные надбавки: за высшее образование, наличие званий КМС или МС, прочее.

Но в случае, если военный проходит службу в горячих точках, он получает надбавку в размере $62 в день (такая сумма озвучивалась относительно Сирии), то есть около полутора тысяч долларов в месяц.

Что касается найма контрактников для войны в Украине, то сейчас в интернете появляются объявления о наборе в армию "для выполнения специальных задач". Обещают зарплату до 200 тысяч рублей в сутки. Но подлинность таких объявлений установить сложно.

Но если это правда, то данные суммы более чем привлекательны для россиян. Это в 3,5 раза выше средней зарплаты по стране. А если брать депрессивные регионы - то и того больше.

Вряд ли таким образом можно будет нанять сотни тысяч людей, но несколько десятков тысяч, чтоб хотя бы восполнить потери, вполне возможно и соберут.

Но в целом, до тех пор, пока государственная и военная машины России не восстановят оргструктуру для проведения массовой мобилизации (не исключено, что этим уже занимаются), армия РФ вряд ли сможет бросать в бой в Украине значительные резервы, чтоб воевать сразу на нескольких направлениях.

А потому тактика ее останется прежней - концентрироваться на отдельных направлениях главного удара, продавливая постепенно оборону украинских войск за счет превосходства в воздухе и в огневой мощи. Сейчас идет наступление на Донбассе. Если задачу по выходу на границы Донецкой и Луганской областей удастся решить, то, возможно, силы затем будут перекинуты на другое направление (например, в бросок на Одессу, на Кривой Рог или на Харьков).

В условиях ограниченности резервов, на каком-то этапе может быть принято решение остановиться на уже захваченных территориях и перейти к обороне, создав для этого постоянную группировку войск, прикрыв ее системами ПВО. При этом по остальной территории Украины будут наноситься ракетно-бомбовые удары, разрушающие инфраструктуру, с целью принудить украинские власти принять российские условия прекращения огня.

Украина, естественно, будет этим планам противодействовать.

Стратегию уже озвучил Арестович. Он говорит, что к середине июня у ВСУ уже будет достаточно западной техники и боеприпасов, после чего украинская армия перейдет в наступление.

Какой по итогу план сработает - увидим в ближайшие два месяца.